Польские пограничники сообщили, что Украина остановила движение через границу с Польшей

Украина остановила движение через границу с Польшей. Об этом заявил представитель бещадского отряда польской пограничной стражи Петр Закелаж, пишет РИА Новости.

«Украинская сторона остановила оформление», — отметил он. Закелаж добавил, что движение через границу остановлено как на въезд в Польшу, так и на выезд.

Во вторник, 15 ноября, польская радиостанция ZET сообщила о взрыве в районе деревни Пшеводув близ границы с Украиной в результате, предположительно, падения двух ракет в зерносушилку. Погибли два человека. Принадлежность ракет польскими журналистами или властями не уточнялась; как отмечает CNN в своей онлайн-трансляции, спустя несколько часов после первых сообщений об инциденте все еще нет официального подтверждения принадлежности упавших ракет.

Министерство обороны РФ на фоне произошедшего назвало провокациями заявления о возможности причастности российской стороны к случившемуся, указав, что опубликованные в Польше снимки обломков на месте инцидента не имеют отношения к российским средствам поражения. В министерстве отметили, что российские военные в этот день не наносили удары по целям вблизи украинско-польской границы.

Российский военный эксперт Алексей Леонков предположил, что упавшими ракетами могли быть боеприпасы от украинской зенитной ракетной системы С-300.