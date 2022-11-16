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07:38, 16 ноября 2022Ценности

Полная блогерша показала несовершенства тела и удивила подписчиков

Полная блогерша Лондон Келлер оголила живот на камеру вопреки хейту в социальных сетях

Фото: @londonrileykeller

Полная блогерша Лондон Келлер обнажилась на камеру, показав несовершенства тела, и удивила подписчиков. Соответствующим видео она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом @londonrileykeller предстала перед зрителями в белом свитере мешковатой формы. «Как люди советуют мне одеваться с тех пор, как я поправилась», — заявила она. Затем девушка сменила наряд на розовый кроп-топ, джинсы с низкой посадкой и черный облегающий кардиган, которые оголяли ее грудь и живот.

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На размещенных кадрах видно, что на теле девушки присутствуют растяжки и другие неровности кожи. Несмотря на это, Келлер с уверенностью демонстрирует фигуру на камеру вопреки хейту в социальных сетях. «А так я одеваюсь на самом деле», — подчеркнула юзерша.

Подписчики оценили образ пользовательницы сети и написали слова поддержки в комментариях. «Мэм, вы просто великолепны», «Все дело в том, что смеяться над нами будут в любом случае, поэтому мы просто должны носить то, что хотим», «Ваш стиль напоминает мне каждую блондинку из фильмов 80-х, и мне это нравится!» — отметили фанаты.

Ранее полная блогерша с аутизмом из Англии Миа Картер продемонстрировала оголенное тело на камеру назло хейтерам. На снимках 19-летняя девушка с пышными формами предстала перед публикой в открытом белом топе, оголяющем ее живот, руки и грудь. Подписчики поддержали смелый поступок Картер и написали слова поддержки в комментариях под публикацией.

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Екатерина Ештокина
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