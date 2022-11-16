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23:43, 16 ноября 2022Бывший СССР

Ракетные пуски ВСУ из «Газели» попали на видео

Украинские военные замаскировали ракетную пусковую установку под «Газель»

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) замаскировали ракетную пусковую установку под гражданский автомобиль. Видео с ракетными пусками из «Газели» опубликовал Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий.

Авторы видео уточняют, что украинские военные замаскировали под гражданскую «Газель» наземную пусковую установку, способную стрелять британскими ракетами Brimstone. Откуда именно велся огонь из такого орудия не уточняется.

Ранее на видео попало уничтожение установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» ВСУ российским дроном в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Марина Совина
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