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18:44, 16 ноября 2022Ценности

Девушка сделала макияж и укладку перед родами и стала объектом насмешек в сети

Блогерша Агнес Зоппа сделала макияж и укладку, чтобы выглядеть идеально во время родов

Фото: @agneszoppa

Жительница Манчестера, Англия, сделала макияж и укладку перед родами и стала объектом насмешек в сети. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

По словам Агнес Зоппы, она хотела выглядеть идеально во время родов и в первые минуты после рождения своего первого ребенка. По данной причине 21-летняя девушка специально выровняла тон кожи, нанесла румяна и тени, наклеила накладные ресницы, оформила брови, а также уложила волосы в легкие локоны. В конце видеоролика блогерша предстала перед камерой с лежащим на ее груди новорожденным ребенком.

Видеоролик стал вирусным, набрав 154,6 тысячи просмотров. Однако подписчики не оценили поступок юзерши, о чем принялись писать в комментариях. «Я выглядела ужасно, когда рожала. Мне, честно говоря, было все равно, как я выгляжу, потому что мне было слишком больно», «Я такого никогда не пойму», — высказывались они.

В то же время были и те зрители, которые поддержали Зоппу. «Надеюсь, я буду выглядеть так же хорошо, когда у меня начнутся роды», — написала одна из пользовательниц сети.

В марте 2021 года женщина сделала яркий мейкап в больнице и прославилась в соцсетях. Пользовательница @merkmenace опубликовала видео, в котором показала, как красится во время родов.

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Мария Винар
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