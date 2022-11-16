Психолог назвала условие успешного брака без жизни под одной крышей

Психолог Девятка: для гостевого брака важны честность и уважение к партнеру

Честность и уважение к партнеру важны для гостевого брака, в котором пара не живет под одной крышей, рассказала психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка. Условие успешного гостевого брака она назвала в колонке для «Москвы 24».

По ее словам, романтические отношения можно сохранить, даже если пара разъехалась по разным квартирам. «Можно жить в разных городах и странах и при этом считать друг друга супругами. Планировать совместные отпуска, вести общий бюджет и воспитывать детей», — заверила она. К примеру, продолжила Девятка, такой подход может сработать, если один из партнеров трудоголик — тогда раздельная жизнь становится спасением.

«Помните: любые отношения можно трансформировать или же плавно закончить без обрыва связи. Поэтому проясняйте, что скрывается за предложением пожить отдельно, и уточняйте, к чему ведет партнер», — посоветовала психолог, призвав отличать просьбу о конструктивном видоизменении отношений от шантажа и манипуляции.

Предложившим продолжать отношения порознь человеком может двигать трусость, предупредила Девятка. «Когда человек сам не знает, чего хочет, и отыгрывает свои позиции за счет нервов партнера. При этом важно понимать, что от предложения разъехаться можно отказаться, либо взять время для размышлений и ответить позже», — заключила она.

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