Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:26, 16 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина осудили по делу о нападении на иностранца из-за его отказа общаться

В Бурятии осудили вахтовика за нападение на иностранца, не поддержавшего разговор

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Иволгинский районный суд Республики Бурятия признал виновным 47-летнего местного жителя, который ударил ножом иностранца — тот не смог пообщаться на русском языке. Об этом в среду, 16 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Мужчину признали виновным в преступлении по делу о покушении на убийство и приговорили к шести годам колонии строгого режима. Суд и следствие установили, что в 2019 году в поезде по пути домой вахтовик в состоянии алкогольного опьянения попытался заговорить с группой иностранных туристов, однако те жестами попытались показать, что не понимают русский язык. Обвиняемый воспринял это как отказ общаться и ударил одного из них ножом в голову. Спасти потерпевшего удалось. Фигурант свою вину не признал.

Ранее сообщалось, что в Томской области 36-летний гость напал на невесту с ножом из-за ссоры во время банкета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
В Совфеде ответили на слова Зеленского об упавших в Польше ракетах
Диетолог подсказала способы есть меньше и перестать постоянно перекусывать
Россиянина осудили по делу о нападении на иностранца из-за его отказа общаться
Россиянин привел пятилетнего сына в отделение банка босиком по снегу и бросил
В России начались проблемы со сбором урожая
Псевдожурналистка попыталась дотронуться телефоном до Лаврова в Камбодже
Наталья Водянова нашла родную сестру спустя 22 года
Невозможность ослабления рубля объяснили
Россиянина осудили за попытку убить беременную жену и угрозы двухлетней дочери
В Госдуме отреагировали на выдвижение Трампа в президенты США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.