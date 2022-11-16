Россиянина осудили по делу о нападении на иностранца из-за его отказа общаться

В Бурятии осудили вахтовика за нападение на иностранца, не поддержавшего разговор

Иволгинский районный суд Республики Бурятия признал виновным 47-летнего местного жителя, который ударил ножом иностранца — тот не смог пообщаться на русском языке. Об этом в среду, 16 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Мужчину признали виновным в преступлении по делу о покушении на убийство и приговорили к шести годам колонии строгого режима. Суд и следствие установили, что в 2019 году в поезде по пути домой вахтовик в состоянии алкогольного опьянения попытался заговорить с группой иностранных туристов, однако те жестами попытались показать, что не понимают русский язык. Обвиняемый воспринял это как отказ общаться и ударил одного из них ножом в голову. Спасти потерпевшего удалось. Фигурант свою вину не признал.

Ранее сообщалось, что в Томской области 36-летний гость напал на невесту с ножом из-за ссоры во время банкета.