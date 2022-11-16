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02:01, 17 ноября 2022Среда обитания

В США выставили на продажу дом бывшей жены Трампа

В Нью-Йорке выставили на продажу таунхаус бывшей жены Дональда Трампа Иваны

Фото: zz.arch Garcia / Globallookpress.com

В Нью-Йорке выставили на продажу дом, который принадлежал первой жене бывшего президента США Дональда Трампа Иване. За объект попросили более 26 миллионов долларов, сообщает New York Post.

Таунхаус находится на Манхэттене в квартале Ленокс-Хилл. Трамп владела им с 1992-го до своей смерти в 2022 году. Она заплатила за него 2,5 миллиона долларов. Теперь будущим владельцам придется отдать 26,5 миллиона долларов (более 1,6 миллиарда рублей).

Жилье занимает 810,5 квадратного метра. В общей сложности внутри есть 17 комнат, из них пять спален, столько же ванных комнат, библиотека, украшенная леопардовым принтом, гостиная с камином и столовая в дворцовом стиле. В доме также есть внутренний двор и сад.

В августе 2022 года в американском городе Гринвич штата Коннектикут решили продать поместье, которым в 1980-х годах владел Дональд Трамп и его первая жена Ивана. Объект выставили на продажу за 29,9 миллиона долларов (на тот момент около 1,8 миллиарда рублей).

Нина Ташевская
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