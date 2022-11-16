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13:24, 16 ноября 2022Бывший СССР

Кличко оценил ситуацию с энергетикой в Киеве

Мэр Киева Кличко заявил, что в украинской столице сложная ситуация с энергией

Фото: Shutterstock

Ситуация с дефицитом энергии в Киеве остается сложной, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Его слова передает Telegram-канал «Политика страны». При этом он отметил, что киевским властям удалось стабилизировать систему энергообеспечения.

Массовые отключения света, которые проводятся в городе, связаны с тем, что электросеть Киева объединена с национальной, объяснил Кличко. Он также попытался успокоить киевлян, заявив, что энергообъекты украинской столицы обеспечены генераторами и топливом на случай отключений.

Накануне советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал, что Европа должна закрыть небо над Украиной ради своей безопасности.

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