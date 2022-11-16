Кремль отреагировал на инцидент со взрывом в Польше

CNN: представитель Кремля Песков заявил, что не обладает информацией об инциденте в Польше

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил телеканалу CNN, что не обладает информацией по инциденту со взрывом в районе польской деревни Пшеводув в Польше близ границы с Украиной.

«К сожалению, у меня нет об этом информации», — приводит телеканала цитату пресс-секретаря президента России телеканал, отреагировавшего на информацию об инциденте на востоке Польши.

Вечером 15 ноября польская радиостанция ZET сообщила о взрыве в районе деревни Пшеводув близ границы с Украиной в результате, предположительно, падения двух ракет в зерносушилку. Погибли два человека. Польские власти решили созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, а также повысить уровень боеготовности некоторых воинских частей.

Позже в МИД Польши заявили о падении ракеты российского производства на востоке страны. Также ведомство вызвало посла России Сергея Андреева и потребовало «немедленных подробных объяснений».

Минобороны России на фоне произошедшего назвало провокациями заявления о возможности причастности РФ к случившемуся, указав, что опубликованные в Польше фотографии обломков на месте инцидента не имеют отношения к российским средствам поражения. В ведомстве подчеркнули, что российские военные в этот день не наносили удары по целям вблизи украинско-польской границы.