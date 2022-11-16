На Крымском мосту восстановили автомобильное движение

Минтранс заявил о восстановлении автомобильного движения по Крымскому мосту после ремонта

Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено после ремонтных работ. Об этом сообщил Минтранс России в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновилось со среды, 16 ноября, с 15:00 по московскому времени.

Ранее в ноябре стало известно, что правительство РФ выделит более 1,6 миллиарда рублей для поддержки организаций в сфере туризма в Крыму и Севастополе. Уточняется, что средства будут направлены на единовременную выплату для 1,5 тысячи организаций при условии, что в течение шести месяцев с 1 октября 2022 года до начала апреля 2023 года будет сохранена занятость на уровне не ниже 80 процентов.