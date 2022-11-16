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02:37, 16 ноября 2022Мир

Сирийские курды отвергли обвинения в причастности к теракту в Стамбуле

Firat: руководство ПДС заявило, что отряды курдских СНС не причастны к теракту в Стамбуле

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Руководство крупнейшей политической организацией сирийских курдов — Партии демократического союза (ПДС) отвергло обвинения в причастности отрядов курдских «Сил народной самообороны» (СНС) к теракту в Стамбуле. Соответствующее заявление ПДС опубликовало агентство Firat.

«Попытки турецких спецслужб возложить ответственность за теракт на наших бойцов преследуют цель узаконить подготовку Анкарой новой военной операции на севере Сирии с целью расширение пограничной зоны безопасности», — цитирует агентство.

В ПДС назвали эти обвинения «сфабрикованными против курдских сил». «Мы разоблачаем турецкий замысел по дискредитации курдских формирований, которые разгромили террористическую группировку "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация — прим. «Ленты.ру») в Сирии», — подчеркнули в руководстве парии.

При этом, в ПДС осудили теракт и выразили соболезнование семьям погибших.

13 ноября теракт произошел на улице Истикляль в районе Бейоглу. Шестеро погибли, 81 человек пострадал, среди них трое россиян.

Турецкие власти обвинили во взрыве курдских боевиков. На допросе задержанная гражданка Сирии Ахлам Альбашир призналась, что была завербована Рабочей партией Курдистана, признанной террористической в Турции.

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Марина Совина
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