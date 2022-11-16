Псевдожурналистка попыталась дотронуться телефоном до Лаврова в Камбодже

Sputnik: Захарова рассказала о провокации псевдожурналистки против Лаврова на саммите G20

Представитель МИД России Мария Захарова рассказала в эфире радио Sputnik про попытку провокации в сторону главы МИД России Серея Лаврова со стороны журналистки в Камбодже.

По словам Захаровой, на выходе из здания, где проводились мероприятия, к Лаврову подбежала некая женщина, "выдававшая себя за журналиста", и попыталась дотронуться телефоном до российского министра.

«Она, я не знаю, человек, который выдавал себя за журналиста, включил телефон с видеозаписью, ничего не задавая, ни одного вопроса, этот телефон в таком прорывном характере пыталась не просто просунуть, а этим телефоном дотронуться до российского министра», — сказала Захарова.