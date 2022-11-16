Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:08, 16 ноября 2022Наука и техника

Возбудители проказы омолодили печень

Cell Reports Medicine: возбудители лепры регенерировали печень броненосцев

Фото: v2osk / Unsplash

Ученые Эдинбургского университета обнаружили, что бактерии Mycobacterium leprae, являющиеся возбудителями проказы, способны перепрограммировать клетки печени, вызывая регенерацию и омоложение этого органа. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В ходе эксперимента специалисты заразили 57 броненосцев, являющихся естественным резервуаром инфекции, и сравнили их печень с органом здоровых броненосцев и тех животных, что оказались устойчивы к патогену. У зараженных броненосцев наблюдалась увеличенная, но здоровая и неповрежденная печень с неизмененными кровеносными сосудами, желчными протоками и печеночными дольками — основными структурно-функциональными единицами, состоящими из гепатоцитов.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

В предыдущих исследованиях было показано, что M.leprae способны частично перепрограммировать клетки. В случае с печенью бактерии вернули часть гепатоцитов на более раннюю стадию клеток-предшественниц, которые размножились, стали новыми гепатоцитами и вырастили дополнительную печеночную ткань. Клетки инфицированных животных демонстрировали экспрессию генов, характерную для молодых броненосцев и также для человеческих эмбрионов. Так, были активированы гены, связанные с метаболизмом, ростом и пролиферацией клеток, а гены, связанные со старением, подавлены.

Искусственные методы регенерации печени, которые были протестированы в предыдущих исследованиях с мышами, предполагают использование инвазивной техники внедрения стволовых клеток, что часто приводит к формированию рубцов и опухолей. В то же время M.leprae каким-то образом избегают этих побочных эффектов, что ученые надеются использовать для разработки новых методов борьбы со старением и заболеваниями печени.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Украину обвинили в поставках запрещенных боеприпасов Азербайджану
В США объяснили отказ полностью рассекретить документы об убийстве Кеннеди
Слоны насмерть затоптали двух родственниц и покалечили их односельчанку
Сыгравшая женщину-кошку в «Бэтмене» Зои Кравиц назвала причину развода с мужем
Москвичка познакомилась с лжегенералом ФСБ и отдала ему свою машину
Блогерша показала себя до и после нанесения макияжа и удивила подписчиков
Шольц выразил надежду на проигрыш Трампа на президентских выборах в США
Россиянка морила голодом свою полуторагодовалую дочь
Верховная Рада призвала исключить Россию из G20
Стало известно о задержании двух человек вместе с замглавы Херсонской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.