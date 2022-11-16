Возбудители проказы омолодили печень

Cell Reports Medicine: возбудители лепры регенерировали печень броненосцев

Ученые Эдинбургского университета обнаружили, что бактерии Mycobacterium leprae, являющиеся возбудителями проказы, способны перепрограммировать клетки печени, вызывая регенерацию и омоложение этого органа. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В ходе эксперимента специалисты заразили 57 броненосцев, являющихся естественным резервуаром инфекции, и сравнили их печень с органом здоровых броненосцев и тех животных, что оказались устойчивы к патогену. У зараженных броненосцев наблюдалась увеличенная, но здоровая и неповрежденная печень с неизмененными кровеносными сосудами, желчными протоками и печеночными дольками — основными структурно-функциональными единицами, состоящими из гепатоцитов.

В предыдущих исследованиях было показано, что M.leprae способны частично перепрограммировать клетки. В случае с печенью бактерии вернули часть гепатоцитов на более раннюю стадию клеток-предшественниц, которые размножились, стали новыми гепатоцитами и вырастили дополнительную печеночную ткань. Клетки инфицированных животных демонстрировали экспрессию генов, характерную для молодых броненосцев и также для человеческих эмбрионов. Так, были активированы гены, связанные с метаболизмом, ростом и пролиферацией клеток, а гены, связанные со старением, подавлены.

Искусственные методы регенерации печени, которые были протестированы в предыдущих исследованиях с мышами, предполагают использование инвазивной техники внедрения стволовых клеток, что часто приводит к формированию рубцов и опухолей. В то же время M.leprae каким-то образом избегают этих побочных эффектов, что ученые надеются использовать для разработки новых методов борьбы со старением и заболеваниями печени.