Раскрыты личности погибших в результате инцидента с ракетами в Польше

В результате инцидента с ракетами в Польше погибли работник склада и тракторист

Жертвами инцидента с ракетами в Польше стали работник склада и тракторист. Личности погибших в среду, 16 ноября, раскрыло Daily Mail.

По данным издания, в результате взрыва в польском селе Пшеводув погибли 60-летний тракторист Богдан Чупек и 62-летний Богуслав Вос, работавший бригадиром на зерновом складе. Как рассказали жители населенного пункта, Вос работал на данном зернохранилище около 40 лет и проживал с женой и тещей в Пшеводуве. Чупек же жил в соседнем селе Сетники.

Две ракеты упали на территории польского села вечером 15 ноября. В это время Чупек подъехал к складу на тягаче с зерном. При этом Вос ждал его, чтобы помочь с разгрузкой.

«Мы все знаем друг друга, это небольшой город... У нас никогда не было такой трагедии. Они были хорошими людьми», — отметил один из местных жителей.

15 ноября радио ZET сообщило о том, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув. Уточнялось, что в результате два человека погибли.

Президент США Джо Байден в беседе с партнерами Вашингтона по G7 и НАТО заявил, что взрывы в Польше стали результатом работы украинской ПВО. Такое же мнение позже высказал и польский президент Анджей Дуда. Он также признал, что ничто не указывает на то, что это было преднамеренное нападение на Польшу.