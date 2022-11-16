Макрон захотел обсудить инцидент в Польше на саммите G20

BFMTV: президент Франции Макрон планирует обсудить инцидент в Польше на саммите G20

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить сообщения о инциденте с падением ракет в Польше в среду, 16 ноября, на полях саммита G20 на Бали. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Как сообщили в администрации французского президента, Макрон находится в контакте с властями Польши после сообщений о падении ракет на территории страны и хочет обсудить это на полях G20.

Ранее польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Ракеты задели зерносушилки, погибли два человека. На месте находится полиция, прокуратура и армия.

Минобороны России заявило, что Вооруженные силы России не наносили никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы, и назвало сообщения о падении якобы российских ракет провокацией.