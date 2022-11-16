Хмельницкая АЭС осталась без электроснабжения из-за обстрелов

МАГАТЭ: Хмельницкая АЭС была временно обесточена в результате ракетных ударов по Украине

Хмельницкая атомная электростанция (АЭС) была временно обесточена в результате ракетных ударов, нанесенных российскими войсками по территории Украины. Об этом говорится в заявлении гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте организации.

Как уточнили в ведомстве, во вторник, 15 ноября, объект полностью остался без доступа к электроснабжению из-за обстрелов. «Это вынудило ее временно полагаться на работу дизельных генераторов для резервного питания», — уточнил Гросси.

По данным МАГАТЭ, полученным от украинской стороны, подключение Хмельницкой АЭС к электросети было прервано в 18:35 по местному времени (в это время в Москве было 19:35). В результате повреждения линий электропередачи, по которым энергия поступает на станцию, оба действующих реактора не работали в течение двух с половиной часов.

В октябре Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам.