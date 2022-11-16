Россиянка отдохнула в экономном отеле на Мальдивах и поделилась впечатлениями

Россиянка отдохнула на Мальдивах за 280 тысяч на двоих рублей и осталась довольна поездкой

Российская туристка отдохнула в экономном отеле на Мальдивах за 280 тысяч рублей на двоих и осталась довольна поездкой. Впечатлениями от отдыха девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор публикации сообщила, что не хотела платить огромные деньги за размещение в люксовом отеле популярного азиатского курорта, она искала компромисс — бюджетный отель со всеми удобствами. «Не готова шарахаться по хостелам и искать пропитание, — пояснила девушка. — Хочу комфорта, чистоты. Я, в конце концов, год работаю, чтобы хорошо отдохнуть».

Таким образом, тщательно изучив отзывы, читательница портала остановилась на пятизвездочном отеле Sun Island Resort & Spa. В десятидневный тур было включено проживание на вилле, в стоимость путевки также входили завтраки и ужины. По ее словам, мебель в комнатах была «немного потертая», а вот состояние полотенец и постельного белья — прекрасное.

Кроме того, туристка сообщила, что на территории отеля много пляжей, поэтому каждому постояльцу достанется «свой небольшой уголок острова». Все они регулярно очищаются от веток и кораллов, поэтому купаться везде безопасно. «Всем советую хоть раз побывать на Мальдивах — про них говорят плохо только те, кто тут не бывал», — заключила девушка.

Ранее в ноябре россиян предупредили о заканчивающихся местах в премиальных отелях Мальдив на новогодние праздники. Причина этому — возросший спрос на подобный отдых среди жителей Ближнего Востока, Великобритании и Индии.