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10:14, 16 ноября 2022Россия

Медведев отреагировал на инцидент с ракетами в Польше

Медведев: история с ракетами в Польше доказывает повышение вероятности войны с Западом

Фото: Reuters

Инцидент с ракетами в Польше доказывает, что Запад повышает вероятность начала мировой войны. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Twitter-аккаунте.

«История с украинским "ракетным ударом" по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой», — сказал политик.

О падении двух ракет на территории Польши стало известно вечером во вторник, 15 ноября. Предварительно, ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства. По данным польского радио ZET, в результате погибли два человека.

В Минобороны России назвали случившееся провокацией и подчеркнули, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет. По данным ведомства, Россия не наносила никаких ударов вблизи украинско-польско государственной границы.

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Никита Абрамов
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