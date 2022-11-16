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12:24, 16 ноября 2022Экономика

В России собрались разрешать обвиняемым продолжать заниматься бизнесом

РБК: Минюст предложил разрешать обвиняемым продолжать заниматься бизнесом

Фото: John Schnobrich / Unsplash

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности собирается рассмотреть законопроект «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ», касающийся либерализации производства по уголовным делам по экономическим преступлениям, пишет РБК со ссылкой на соответствующие документы.

Инициатива подготовлена министерством юстиции и касается лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и экономической деятельности. Согласно законопроекту, теперь при избрании меры пресечения рассматривается возможность выбора такого варианта, который позволит людям продолжать заниматься бизнесом и управлять своим имуществом и организацией. В законопроекте отмечено, что исключение составляет изъятое и арестованное имущество.

Скорректировать предлагают также статью о заключении под стражу — такие меры возможны в том случае, если предприниматель
не имеет постоянного или временного места жительства на территории России, нарушил ранее избранную меру пресечения либо скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

О подготовке законопроекта о запрете ареста предпринимателей по уголовным делам за нетяжкие преступления Минюст сообщал в августе. Отмечалось, что тогда инициатива проходила согласование.

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Платон Щукин
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