Российские минометчики рассказали о назначенной за их головы награде ВСУ

Бойцы минометного расчета «Василек» рассказали, что ВСУ объявили награду за их головы

Бойцы минометного расчета «Василек» 100-й бригады Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о награде за их головы, которую назначили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Подробностями они поделились с военным корреспондентом Русланом Хакиевым, пишет Telegram-канале WarGonzo.

Командир расчета с позывным Юпитер и заряжающий с позывным Геля во время возвращения с боевой задачи из поселка Невельское сообщили, что довольны своей работой в зоне спецоперации.

По словам одного из российских минометчиков, украинские войска уже давно охотятся за «Васильком», однако им не удается нанести урон экипажу. Бойцы рассказали, что противник даже объявил за ними охоту с крупной денежной наградой.

«За наши головы дают миллионы там, да?» — уточнил у сослуживца Юпитер и подчеркнул, что несмотря на это, их боевой дух не падает. «Все у нас в батарее пацаны боевые, слаженные, все нормально», — заключил он.

Ранее военный корреспондент Александр Коц опубликовал прейскурант для мобилизованных за уничтожение техники ВСУ. В частности, согласно документу, за ликвидированный самолет военнослужащим российской армии заплатят 300 тысяч рублей, за вертолет — 200 тысяч, за танк или взвод противника — 100 тысяч рублей.