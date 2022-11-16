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02:00, 16 ноября 2022Экономика

Известный производитель заявил об ажиотажном спросе на элитное шампанское

Moet Hennessy распродал почти все запасы своих игристых вин в 2022 году

Фото: David von Diemar / Unsplash

Известный производитель алкоголя Moet Hennessy сообщил, что у него заканчиваются запасы некоторых сортов элитного шампанского, пишет Bloomberg.

Из-за ажиотажного спроса компания распродала почти все запасы своих игристых вин в 2022 году, заявил генеральный директор Moet Hennessy Филипп Шаус, добавив, что текущий период внутри компании окрестили «ревущими 20-ми». Он пообещал, что в новом году запасы пополнятся.

После первоначального спада в первые дни пандемии крупнейшие производители предметов роскоши сообщают о рекордных тратах потребителей. Инфляция является ключевым элементом неопределенности, сказал Шаус. Он добавил, что рост затрат на сырье может означать, что компания повысит цены на некоторую продукцию.

Что касается России, то менее чем за два месяца до новогодних праздников оптовые и розничные продавцы уже начали отмечать дефицит некоторых брендов алкоголя, которые раньше поступали в страну из-за рубежа. Как заявил директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков, спрос магазинов и ресторанов значительно увеличился на игристые вина, французский коньяк и шотландский виски. Компания в четыре раза нарастила поставки продукции из Шампани.

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Платон Щукин
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