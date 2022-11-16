В Москве стали продавать больше апартаментов

«Авито Недвижимость»: объем предложения апартаментов в Москве вырос на 27,8 процента

По итогам октября за год объем предложения новых апартаментов в Москве вырос почти на 28 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».

По словам экспертов, относительно октября 2021 года показатель увеличился на 27,8 процента. При этом в сравнении с сентябрем предложение на первичном рынке сократилось на 2,2 процента. Большую часть экспозиции (31,8 процента) составили двухкомнатные апартаменты.

Что касается спроса, то относительно октября 2021 года он снизился на 20 процентов. С сентября москвичи стали интересоваться апартаментами на 1,1 процента больше. «Ослабление спроса на апартаменты за год соответствует общей тенденции на рынке недвижимости — в период экономической нестабильности часть потенциальных покупателей откладывает выход на сделку, пусть и временно», — объяснили в «Авито Недвижимости».

Ранее эксперты портала Arendator.ru выяснили, что число сделок с апартаментами в Подмосковье в период с января по сентябрь 2022 года сократилось на 21,5 процента относительно аналогичного периода в 2021 году. За первые девять месяцев нынешнего года в регионе было продано 1,2 тысячи апартаментов.