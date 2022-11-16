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20:56, 16 ноября 2022Силовые структуры

Московскую пенсионерку задержали за убийство супруга во время ссоры

На западе Москвы задержали 65-летнюю пенсионерку, зарезавшую мужа во время ссоры

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На западе Москвы правоохранители задержали 65-летнюю пенсионерку, обвиняемую в убийстве мужа. Об этом в среду, 16 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По данным ведомства, ночью 11 ноября в квартире дома на Кремчугской улице фигурантка поссорилась с мужем. Затем она взяла нож и зарезала его, нанеся ранение в область груди.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Пожилая женщина признала вину. Сейчас решается вопрос о ее аресте.

Ранее стало известно, что на юге Москвы задержали 29-летнего мужчину за изнасилование девушки в подъезде.

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Екатерина Власова
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