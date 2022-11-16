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14:10, 16 ноября 2022Мир

В ФРГ опровергли использование Польшей четвертой статьи устава НАТО

МИД ФРГ: консультации по инциденту в Польше не основаны на четвертой статье устава НАТО

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Консультации, которые сейчас проводятся между членами НАТО из-за инцидента с упавшей ракетой в Польше, не основаны на четвертой статье устава Североатлантического альянса. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер, сообщает агентствоReuters.

«Это заседание Совета НАТО, которое организуется секретариатом по просьбе Польши. Это определенно не заседание на основе статьи 4», — опроверг использование статей устава дипломат.

Четвертая статья устава НАТО предполагает проведение консультаций по безопасности в рамках альянса, если одна из ее стран-членов считает, что подверглась угрозе.

15 ноября радио ZET сообщило о том, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув. В результате два человека погибли. Позже в МИД Польши заявили о падении ракеты российского производства. Байден собрал экстренную встречу с мировыми лидерами из-за этого инцидента и позднее заявил партнерам Вашингтона по G7 и НАТО, что взрывы в Польше стали результатом работы украинской ПВО.

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Виктория Кондратьева
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