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19:49, 16 ноября 2022Интернет и СМИ

Стало известно о нежелании членов НАТО назначать генсеком выходцев из СССР

FT: в НАТО не хотят назначать генсеком премьера Литвы из-за того, что она родилась в СССР
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Некоторые члены НАТО не хотят видеть в качестве генерального секретаря альянса человека, родившегося в СССР. Об этом стало известно из колонки обозревателя Валентины Поп для британского издания Financial Times (FT).

По словам журналистки, власти Литвы планируют выдвинуть на должность генсека НАТО премьер-министра страны Ингриду Шимоните, которая родилась в СССР. Однако, как уточнила Поп, некоторые участники Североатлантического альянса не желают, чтобы на этот пост назначали выходца из Советского Союза. Запад опасается, что такой шаг могут расценить как провокацию в отношении России, считает Пол.

Обозреватель также рассказала, что помимо Шимоните на пост генсека НАТО претендуют бывший премьер-министр Италии Марио Драги, экс-премьер Польши Дональд Туск и глава испанского правительства Педро Санчес.

Ранее колумнист агентства Bloomberg Макс Хастингс раскрыл «суровую правду» о конфликте на Украине. По словам журналиста, она заключается в том, что, если бы Вашингтон не помогал Киеву, Украина была бы обречена.

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Олег Давыдов
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