В ОДКБ обсудят применение сил коллективной безопасности

Делегации стран-членов ОДКБ обсудят применение сил и средств коллективной безопасности

Делегации стран-членов, секретариата и Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят в Минске применение сил и средств системы ОДКБ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

«На базе Центрального дома офицеров под руководством заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь по научной работе полковника Виктора Тумара проходит международная военно-научная конференция "Развитие, подготовка и применение сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ"», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что мероприятие организовал Научно-исследовательский институт Вооруженных сил республики.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил вопросы, связанные с предстоящим саммитом глав государств-членов ОДКБ, который пройдет в Ереване 23 ноября.