Россиянам назвали самые выгодные авиабилеты за рубеж с вылетом на Новый год

OneTwoTrip: авиабилет на Новый год из Москвы в Белоруссию обойдется от 15,6 тысячи рублей

Российским туристам на новогодние каникулы из Москвы выгоднее всего отправиться в Белоруссию, из Санкт-Петербурга и Сочи — в Армению, а из Екатеринбурга — в Киргизию. Самые привлекательные по цене предложения проанализировали специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

В период зимних каникул самый дешевый авиабилет за рубеж с отправлением из Москвы (вылет 30 декабря, возвращение 8 января) можно приобрести в Белоруссию от 15,6 тысячи рублей с человека. На втором месте поездка в Узбекистан — от 17,8 тысячи, чуть дороже выйдет Армения — от 18,1 тысячи рублей. Перелеты в Киргизию и Таджикистан обойдутся в 21,1 и 26,4 тысячи рублей соответственно.

Из Санкт-Петербурга самым бюджетным будет перелет в Армению — от 21,5 тысячи рублей. Также среди выгодных направлений были названы Белоруссия (22,5 тысячи рублей) и Киргизия (23,7 тысячи рублей). Жители Сочи могут найти много вариантов в пределах двадцати тысяч рублей, например, билет в Армению обойдется от 11,7 тысячи, в Азербайджан — от 14,6 тысячи, в Иран — от 17,3 тысячи, в Киргизию — от 17,9 тысячи, в Беларусь — от 18,1 тысячи рублей.

«Из Минеральных Вод выгоднее всего отправиться в Армению — билет можно приобрести от 13,2 тысячи рублей. На втором месте Азербайджан, средняя стоимость перелета в который составляет 20,7 тысячи рублей, далее следуют Узбекистан (21,4 тысячи), Грузия (22,4 тысячи) и Республика Беларусь (23,8 тысячи)», -— рассказали в OneTwoTrip.

Недорогие билеты из Екатеринбурга есть в Киргизию (от 18,4 тысячи рублей), в Армению (18,8 тысячи рублей) и в Таджикистан (20,9 тысячи рублей).

Ранее в ноябре авиакомпания «Аэрофлот» запустила масштабную программу перелетов из Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска и Владивостока в Таиланд, Турцию и Индию. Перевозчик анонсировал прямые регулярные рейсы в Стамбул, на Гоа, в Бангкок и на Пхукет.