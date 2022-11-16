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13:20, 16 ноября 2022Мир

В Кремле рассказали о постоянных контактах Путина и Эрдогана

Песков заявил, что Путин и Эрдоган могут договориться о срочном звонке за несколько часов

Фото: Михаил Метцель / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут договориться о срочном звонке за несколько часов, они находятся в постоянном контакте. Об этом рассказал официальный представитель Кремля и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«При необходимости Путин и Эрдоган согласовывают свои разговоры в течение часов, и здесь нет никакой проблемы, у них постоянная связь. Когда будет нужно, они возьмут трубки и переговорят друг с другом», — рассказал пресс-секретарь.

Ранее Эрдоган говорил, что в украинском кризисе не будет победителей, а от достижения мира выиграют все стороны. «У нас прочная основа в отношениях с Россией. В условиях, когда мы прилагаем усилия для того, чтобы собрать за стол переговоров Украину и Россию, нет необходимости создавать обстановку для превращения этой войны в третью мировую войну», — высказался Эрдоган.

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Виктория Кондратьева
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