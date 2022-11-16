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22:27, 16 ноября 2022Спорт

Работавший в «Зените» чешский тренер оценил шансы провести матч России и Чехии

Петржела оценил шансы провести матч сборных России и Чехии фразой «ни за какие деньги»
Сборная России по футболу

Сборная России по футболу. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы провести товарищеский матч сборной России по футболу против Чехии. Его слова приводит Sport24.

«Сборная Чехии не согласится ни за какие деньги. Слишком большое политическое давление», — заявил чешский специалист. Он предположил, что команда откажется от этой встречи, даже если Российский футбольный союз (РФС) предложит за нее один миллион евро.

14 октября Петржела объяснил критику чехов в адрес работающих в России специалистов фразой «тут дураков хватает». Тренер отметил, что одна половина жителей страны настроена против русских, а вторая половина думает по-другому. Он также признался, что у него много друзей в России.

Петржела работал в «Зените» с 2003-го по 2006-й. Под его руководством команда стала серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Ксения Курашкина
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