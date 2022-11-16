Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Амур
0:0
2-й период
live
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Узбекистан
Сегодня
16:00 (Мск)
Казахстан
Товарищеские матчи (сборные)|Товарищеские матчи 2
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Витязь
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Оттава Сенаторз
Завтра
03:00 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
03:30 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
12:54, 16 ноября 2022Спорт

Смену спортивного гражданства российским биатлонистом опровергли

В Федерации биатлона Северной Македонии опровергли переход в сборную россиянина Плицева

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Федерации биатлона Северной Македонии опровергли переход в сборную россиянина Виктора Плицева. Об этом сообщает ТАСС.

В федерации заявили, что появившаяся в сети информация не соответствует действительности. «Мы хотели бы сообщить, что в нашей команде нет спортсмена Виктора Плицева», — подчеркнули в организации.

Информация о смене спортивного гражданства Плицевым появилась 15 ноября. Сообщалось, что в новом сезоне биатлонист сможет выступать на международных турнирах за команду Северной Македонии.

Плицев — двукратный чемпион мира среди юниоров. Также в его активе призовые места на чемпионатах России в эстафетных гонках. С 2017 года биатлонист не участвовал в международных соревнованиях, в прошлом сезоне он выступал за региональную команду Удмуртии.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Байден назвал взрыв в Польше результатом работы ПВО Украины
В Кремле оценили реакцию США на ракетный инцидент в Польше
В офисе Зеленского призвали Европу закрыть небо над Украиной
В Подмосковье водитель иномарки врезался в припаркованную фуру и погиб
В России предложили установить правила индексации зарплат
Путин отказался поздравлять Байдена с 80-летием
Покинувшая Россию Монеточка анонсировала тур по Европе
Кремль прокомментировал ракетные удары по украинским объектам
В Кремле исключили вину России в падении ракеты на территорию Польши
Смену спортивного гражданства российским биатлонистом опровергли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.