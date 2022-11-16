Смену спортивного гражданства российским биатлонистом опровергли
В Федерации биатлона Северной Македонии опровергли переход в сборную россиянина Виктора Плицева. Об этом сообщает ТАСС.
В федерации заявили, что появившаяся в сети информация не соответствует действительности. «Мы хотели бы сообщить, что в нашей команде нет спортсмена Виктора Плицева», — подчеркнули в организации.
Информация о смене спортивного гражданства Плицевым появилась 15 ноября. Сообщалось, что в новом сезоне биатлонист сможет выступать на международных турнирах за команду Северной Македонии.
Плицев — двукратный чемпион мира среди юниоров. Также в его активе призовые места на чемпионатах России в эстафетных гонках. С 2017 года биатлонист не участвовал в международных соревнованиях, в прошлом сезоне он выступал за региональную команду Удмуртии.