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18:41, 15 ноября 2022Спорт

Российский биатлонист-чемпион сменил спортивное гражданство

Российский биатлонист Виктор Плицев перешел в сборную Северной Македонии
Виктор Плицев (слева).

Виктор Плицев (слева).. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский биатлонист Виктор Плицев сменил спортивное гражданство. Об этом сообщает Metaratings.

27-летний Плицев перешел в сборную Северной Македонии и сможет выступить в новом сезоне на международных турнирах. Отмечается, что он станет первым российским биатлонистом в составе северомакедонской команды.

Виктор Плицев — двукратный чемпион мира среди юниоров. Также в его активе призовые места на чемпионатах России в эстафетных гонках. С 2017 года биатлонист не участвовал в международных соревнованиях, в прошлом сезоне он выступал за региональную команду Удмуртии.

7 ноября стало известно, что двукратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Анастасия Симакова сменит спортивное гражданство. 18-летняя россиянка переехала в Нюрнберг летом 2022 года и уже получила немецкий паспорт.

Дарья Коршунова
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