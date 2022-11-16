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00:16, 16 ноября 2022Мир

Британия приступила к изучению сведений о падении ракет в Польше

МИД Британии изучает сведения о падении ракет в Польше и находится на связи с союзниками

Фото: Aleks Marinkovic / Unsplash

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что изучает сведения о падении ракет на территории Польше и находится на связи с союзниками. Об сообщает Sky News.

«Мы расследуем эти сообщения и поддерживаем тесные связи союзниками», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Ракеты задели зерносушилки, погибли два человека. Минобороны России заявило, что Вооруженные силы России не наносили никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы.

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Марина Совина
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