Эрдоган заявил о позитивном настрое США в вопросе продажи Турции F-16

Эрдоган заявил, что США позитивно настроены в вопросе продажи истребителей F-16

Администрация президента США Джо Байдена позитивно настроена в вопросе продажи Турции истребителей F-16. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

В конце сентября делегация членов правящей партии Турции поехала в Вашингтон, чтобы провести переговоры о возможной покупке у США F-16. При этом ранее представитель Эрдогана Ибрагим Калын указал, что Анкара может договориться о покупке британских истребителей Eurofighter Typhoon, если США откажутся продать ей самолеты F-16.

В августе Анкара потребовала от Вашингтона скорее решить вопрос по закупке истребителей F-16, чтобы не затягивать процесс. Турция намерена купить 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении.