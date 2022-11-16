Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:21, 16 ноября 2022Ценности

Танцоры обругали звезду «Эйфории» за съемку в пуантах

Балерины обругали актрису Сидни Суини за съемку в неправильно завязанных пуантах

Фото: @sydney_sweeney

Американская актриса Сидни Суини снялась в образе балерины и подверглась критике в социальных сетях. На комментарии, появившиеся на различных платформах, обратили внимание в Page Six.

Звезда сериала «Эйфория» поделилась снимками, на которых она позирует в розовом мини-платье Giambattista Valli с V-образным декольте и объемными рукавами в сочетании с колготками пастельного оттенка. На размещенных кадрах видно, что девушку запечатлели стоящей на пальцах в пуантах в тон образа.

«Кто был креативным директором, который сказал: "Эй, Сидни, быстро надень пару пуантов". Не надо фотографировать людей, у которых нет опыта в балете, в подобных нарядах! Вокруг много танцоров для этого. Просто остановитесь», — обругал Суини канадский актер и танцовщик Бреннан Клос в видео, опубликованном в TikTok. Кроме того, по словам телезвезды, пуанты актрисы неправильно завязаны.

Зрители ролика согласились с мнением Клоса, о чем написали в многочисленных комментариях. «Балет — это не шутка!», «Балерины проходят через ад, но их все еще не приглашают на подобные съемки», «Настоящие танцоры испытывают стыд», «Такие фото оскорбляют настоящих спортсменов!» — посетовали пользователи сети.

Сама модель никак не отреагировала на возмущения фанатов.

Ранее Сидни Суини прокомментировала обвинения в излишней сексуализации своей героини в проекте. Знаменитость подчеркнула, что, по ее мнению, она не может быть секс-символом только потому, что часто появлялась на экране обнаженной и участвовала в эротических сценах. Актриса добавила, что продолжит сниматься в таком формате.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Украина признала работу ПВО вблизи места падения ракет в Польше
Дизайнер одежды назвала четыре трендовых элемента в русском стиле
Внучка Гурченко собралась избавиться от унаследованной дачи
Возбудители проказы омолодили печень
Женщина раскрыла способ мести откидывающим спинку кресла пассажирам самолета
Венгрия заявила о безответственности Киева из-за инцидента с ракетами в Польше
Принц Гарри и Меган Маркл не поздравили Карла III с днем рождения
Россиянам решили раздать миллионы рублей на развитие их бизнеса
Спросу на новостройки предсказали резкий рост
Брэда Питта заметили на концерте с новой девушкой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.