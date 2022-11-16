Танцоры обругали звезду «Эйфории» за съемку в пуантах

Балерины обругали актрису Сидни Суини за съемку в неправильно завязанных пуантах

Американская актриса Сидни Суини снялась в образе балерины и подверглась критике в социальных сетях. На комментарии, появившиеся на различных платформах, обратили внимание в Page Six.

Звезда сериала «Эйфория» поделилась снимками, на которых она позирует в розовом мини-платье Giambattista Valli с V-образным декольте и объемными рукавами в сочетании с колготками пастельного оттенка. На размещенных кадрах видно, что девушку запечатлели стоящей на пальцах в пуантах в тон образа.

«Кто был креативным директором, который сказал: "Эй, Сидни, быстро надень пару пуантов". Не надо фотографировать людей, у которых нет опыта в балете, в подобных нарядах! Вокруг много танцоров для этого. Просто остановитесь», — обругал Суини канадский актер и танцовщик Бреннан Клос в видео, опубликованном в TikTok. Кроме того, по словам телезвезды, пуанты актрисы неправильно завязаны.

Зрители ролика согласились с мнением Клоса, о чем написали в многочисленных комментариях. «Балет — это не шутка!», «Балерины проходят через ад, но их все еще не приглашают на подобные съемки», «Настоящие танцоры испытывают стыд», «Такие фото оскорбляют настоящих спортсменов!» — посетовали пользователи сети.

Сама модель никак не отреагировала на возмущения фанатов.

Ранее Сидни Суини прокомментировала обвинения в излишней сексуализации своей героини в проекте. Знаменитость подчеркнула, что, по ее мнению, она не может быть секс-символом только потому, что часто появлялась на экране обнаженной и участвовала в эротических сценах. Актриса добавила, что продолжит сниматься в таком формате.