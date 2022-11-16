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14:00, 16 ноября 2022Россия

Власти объяснили громкие хлопки над центром Белгорода

Гладков заявил, что над Белгородом работает российская система ПВО
СюжетРабота систем ПВО:
Архивное фото.

Архивное фото.. Фото: РИА Новости

Над Белгородом и Белгородским районом работает российская система противовоздушной обороны (ПВО). Так громкие хлопки, о которых ранее сообщали местные жители, объяснил глава граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков. Соответствующую информацию он опубликовал в своем Telegram-канале в среду, 16 ноября.

«О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — написал он.

Ранее 16 ноября о хлопках над городом написало РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента. По его словам, в домах Белгорода задрожали стекла.

Днем ранее, 15 ноября, глава Белгородской области сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино. В результате атаки погибли два человека.

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Евгения Куликова
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