Власти объяснили громкие хлопки над центром Белгорода

Гладков заявил, что над Белгородом работает российская система ПВО

Над Белгородом и Белгородским районом работает российская система противовоздушной обороны (ПВО). Так громкие хлопки, о которых ранее сообщали местные жители, объяснил глава граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков. Соответствующую информацию он опубликовал в своем Telegram-канале в среду, 16 ноября.

«О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — написал он.

Ранее 16 ноября о хлопках над городом написало РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента. По его словам, в домах Белгорода задрожали стекла.

Днем ранее, 15 ноября, глава Белгородской области сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино. В результате атаки погибли два человека.