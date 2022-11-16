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13:41, 16 ноября 2022Россия

Очевидцы сообщили о четырех громких хлопках над центром Белгорода

РИА Новости: над центром Белгорода были слышны четыре хлопка, возможно, работает ПВО

Фото: Антон Вергун / ТАСС

В небе над центром Белгорода были слышны четыре громких хлопка. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Он также предположил, что над городом работают системы противовоздушной обороны.

По данным корреспондента, из-за сильных хлопков в городе в домах задрожали стекла. Власти пока не комментировали случившееся.

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Днем ранее, 15 ноября, по официальным сообщениям, Белгородская область была четыре раза за сутки атакована ВСУ. Сначала был обстрелян поселок Ленинский Шебекинского городского округа, затем глава региона Вячеслав Гладков сообщил о минометной атаке на несколько сел Грайворонского городского округа.

Вечером Гладков заявил об атаке на Шебекино, в результате которой погибли три человека, пострадали еще трое. Помимо этого, ВСУ выпустили «Точку-У» по Белгородской области — в результате уничтожения ракеты над Валуйками погиб один человек, ранения получили двое россиян.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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