Очевидцы сообщили о четырех громких хлопках над центром Белгорода

РИА Новости: над центром Белгорода были слышны четыре хлопка, возможно, работает ПВО

В небе над центром Белгорода были слышны четыре громких хлопка. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Он также предположил, что над городом работают системы противовоздушной обороны.

По данным корреспондента, из-за сильных хлопков в городе в домах задрожали стекла. Власти пока не комментировали случившееся.

Днем ранее, 15 ноября, по официальным сообщениям, Белгородская область была четыре раза за сутки атакована ВСУ. Сначала был обстрелян поселок Ленинский Шебекинского городского округа, затем глава региона Вячеслав Гладков сообщил о минометной атаке на несколько сел Грайворонского городского округа.

Вечером Гладков заявил об атаке на Шебекино, в результате которой погибли три человека, пострадали еще трое. Помимо этого, ВСУ выпустили «Точку-У» по Белгородской области — в результате уничтожения ракеты над Валуйками погиб один человек, ранения получили двое россиян.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.