Mash: ВСУ обстреляли тракторную стоянку в Казинке Белгородской области из РСЗO

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером во вторник, 15 сентября, обстреляли тракторную стоянку в селе Казинка Белгородской области. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Как стало известно изданию, огонь велся из РСЗО, на территории тракторной стоянки разорвалось шесть снарядов. В результате атаки Украины сгорело около 280 тонн топлива для тракторов.

В результате обстрела начался пожар, его потушили. Предварительно, никто не пострадал. В Казинке в настоящее время проживают 770 человек, 65 из которых — беженцы из Харьковской области.

Днем ранее, 15 ноября, по официальным сообщениям, Белгородская область была четыре раза за сутки атакована ВСУ. Сначала был обстрелян поселок Ленинский Шебекинского городского округа, затем глава региона Вячеслав Гладков сообщил о минометной атаке на несколько сел Грайворонского городского округа.

Вечером Гладков заявил об атаке на Шебекино, в результате которой погибли три человека, пострадали еще трое. Помимо этого, ВСУ выпустили «Точку-У» по Белгородской области — в результате уничтожения ракеты над Валуйками погиб один человек, ранения получили двое россиян.