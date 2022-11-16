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19:14, 16 ноября 2022Бывший СССР

Верховная Рада призвала исключить Россию из G20

Верховная Рада Украины приняла постановление с призывом исключить Россию из G20

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Верховная Рада призвала исключить Россию из «Большой двадцатки» (G20). Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, соответствующее постановление парламент республики принял в среду, 16 ноября.

Ранее надежду на исключение России из G20 выразил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, это необходимо сделать из-за приостановки участия Москвы в зерновой сделке.

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Георгий Нестеров
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