Верховная Рада призвала исключить Россию из G20

Верховная Рада Украины приняла постановление с призывом исключить Россию из G20

Верховная Рада призвала исключить Россию из «Большой двадцатки» (G20). Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, соответствующее постановление парламент республики принял в среду, 16 ноября.

Ранее надежду на исключение России из G20 выразил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, это необходимо сделать из-за приостановки участия Москвы в зерновой сделке.