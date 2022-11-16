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10:44, 16 ноября 2022Россия

В Совфеде оценили реакцию Польши на падение ракет

Сенатор Карасин назвал истерикой реакцию Польши на падение ракет

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Реакция Польши на падение ракет в восточной части страны является истерикой. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале.

«Польская истерика по поводу упавшей ракеты говорит о растущей шизофрении в умах политиков Запада, которая приобрела опасные формы», — написал сенатор.

По его мнению, НАТО и страны Евросоюза должны отстроить более требовательную систему в сфере публичной информации. Политик подчеркнул, что реакция Польши и других стран на случившееся может привести к беде.

О падении двух ракет на территории Польши стало известно вечером во вторник, 15 ноября. В Минобороны России назвали случившееся провокацией и подчеркнули, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет. По данным ведомства, Россия не наносила никаких ударов вблизи украинско-польско государственной границы.

Предварительно, ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства. Как сообщило польское радио ZET со ссылкой на источники, в результате погибли два человека. Руководство Польши не подтвердило гибель двоих людей, но в польском дипломатическом ведомстве заявили, что упавшая на территории страны ракета была российского производства.

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Анастасия Шейкина
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