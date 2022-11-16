Пушков назвал показательный момент в поведении Польши

Сенатор Пушков назвал показательным изменение риторики Польши после заявления США

Заявления президента Польши Анджея Дуды об отсутствии доказательств, подтверждающих причастность России к инциденту с упавшими на приграничную зону ракетами, зависят от решения Вашингтона. Об этом сенатор Совета Федерации Алексей Пушков написал в Telegram.

По словам сенатора, очередность заявлений американского президента Джо Байдена и польского лидера Анджея Дуды свидетельствует о несамостоятельности Варшавы.

«Варшава дает задний ход. Но после заявления Байдена, а никак не до него, хотя именно у Варшавы — все исходные данные. Очень показательно», — подчеркнул Пушков.

Ранее Дуда заявил, что падение ракеты на востоке Польши не было преднамеренной атакой. Большая вероятность того, что ракета, упавшая на территории страны, принадлежала ПВО Украины. Он также признал, что у Варшавы нет никаких доказательств, что это была ракета, выпущенная российской стороной.

До этого президент США Джо Байден проинформировал иностранных партнеров по НАТО о том, что падение ракет на польскую территорию стало результатом работы украинской ПВО. При этом посол Польши при ЕС Анджей Садось уточнил, что все страны Евросоюза все равно возлагают ответственность за произошедшее на Россию.

15 ноября радио ZET сообщило, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув. В результате два человека погибли.