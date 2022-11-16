Минфин России поставил рекорд по займам за день

Минфин поставил рекорд по размещению облигаций федерального займа за день

За 16 ноября Министерство финансов России разместило на трех первичных аукционах облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму 823,03 миллиарда рублей, что стало рекордом для одного дня. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Общий спрос составил 1,195 триллиона рублей. Предыдущий максимум размещения составлял 436,558 миллиарда рублей, он был установлен 28 октября 2020 года.

Также рекордным стал объем займа на одном аукционе — 750 миллиардов рублей. Результат установлен для ОФЗ с плавающим купоном с погашением 20 июля 2033 года. ОФЗ с постоянным доходом с датой погашения 17 ноября 2032 года продано на сумму 53,971 миллиарда рублей, а с индексируемым номиналом с погашением в марте 2032 года — 19,05 миллиарда.

На прошлой неделе, 7 ноября, Центробанк разместил в банках на аукционах годового и месячного репо почти 1,5 триллиона рублей. Фактически речь идет о кредитовании банковского сектора на сумму, которую позднее банки вкладывают в ОФЗ. Как отмечает «Интерфакс», по такой же схеме регулятор «печатал» деньги для бюджета в 2020 году, чтобы компенсировать слабый спрос со стороны инвесторов.

После начала боевых действий на Украине Минфин остановил проведение размещений ОФЗ, вернувшись к ним только в сентябре с предложением облигаций на общую сумму 10 миллиардов рублей.