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03:59, 16 ноября 2022Россия

Власти Запорожья предупредили о подготовке Киевом наступления до конца года

Рогов заявил о намерении Киева провести широкомасштабное наступление в Запорожской области

Фото: LIBKOS / AP

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о намерении Киева активизировать боевые действия и провести широкомасштабное наступление в Запорожской области до конца текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.

«По срокам, это вторая половина ноября, декабрь. По крайней мере, киевский режим к этому готовится, скапливая войска у наших границ», — подчеркнул он.

По мнению Рогова, предпосылок для заморозки конфликта на данный момент нет.

«Сейчас они уверены, что могут очень многое и даже невозможное, наша задача — привести их в чувства и погнать на Запад», — заключил член Запорожской администрации.

Ранее Рогов объяснил снятый флаг России с главной площади в Мелитополе. По его словам, флаг был снят в связи с плановым ремонтом флагштока, и в ближайшем будущем государственный флаг вернется на свое место. «Запорожье — это Россия! Так было, так есть и так будет всегда!» — написал Рогов.

Марина Совина
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