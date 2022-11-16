Власти Запорожья предупредили о подготовке Киевом наступления до конца года

Рогов заявил о намерении Киева провести широкомасштабное наступление в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о намерении Киева активизировать боевые действия и провести широкомасштабное наступление в Запорожской области до конца текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.

«По срокам, это вторая половина ноября, декабрь. По крайней мере, киевский режим к этому готовится, скапливая войска у наших границ», — подчеркнул он.

По мнению Рогова, предпосылок для заморозки конфликта на данный момент нет.

«Сейчас они уверены, что могут очень многое и даже невозможное, наша задача — привести их в чувства и погнать на Запад», — заключил член Запорожской администрации.

Ранее Рогов объяснил снятый флаг России с главной площади в Мелитополе. По его словам, флаг был снят в связи с плановым ремонтом флагштока, и в ближайшем будущем государственный флаг вернется на свое место. «Запорожье — это Россия! Так было, так есть и так будет всегда!» — написал Рогов.