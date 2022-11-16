Женщина убила беременную подругу и вырезала из ее тела нерожденного ребенка

В Техасе женщина убила беременную подругу ради похищения ее нерожденного ребенка

В США суд присяжных вынес смертный приговор жительнице штата Техас, которая убила беременную подругу и вырезала из ее утробы нерожденного ребенка. Об этом сообщает TXK Today.

29-летнюю Тейлор Рене Паркер приговорили к смертной казни за убийство, произошедшее 9 октября 2020 года. Тогда женщина насмерть забила молотком свою 21-летнюю подругу Риган Хэнкок. Паркер пошла на это ради похищения нерожденного ребенка убитой.

По данным USA Today, в полицию обратилась мать Хэнкок, которая обнаружила ее тело с разрезом в области живота. Младенца в утробе покойной не было. В тот же день Паркер была задержана. Она управляла автомобилем, держа труп ребенка на коленях. Пуповина была заправлена в брюки женщины, а сама она утверждала, что только что родила.

Во время суда адвокаты Паркер утверждали, что ребенок был мертворожденным, однако медицинская экспертиза показала, что он дышал после извлечения из тела матери.

Перед преступлением Паркер несколько месяцев симулировала беременность, устроила вечеринку для объявления пола будущего ребенка и заявила, что отправляется в Оклахому для кесарева сечения, так как беременность проходит с осложнениями. По версии следствия, таким образом она пыталась ввести заблуждение своего возлюбленного.

В данный момент Паркер находится в женском отделении тюрьмы округа Буи штата Техас для приговоренных к смерти. Ей предоставлены защитники, которые займутся подачей апелляции.

Ранее сообщалось, что семейная пара из американского штата Миссури убила беременную женщину ради похищения нерожденного ребенка. Жертву похитили под предлогом устройства на работу.