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02:00, 16 ноября 2022Из жизни

Женщина убила беременную подругу и вырезала из ее тела нерожденного ребенка

В Техасе женщина убила беременную подругу ради похищения ее нерожденного ребенка

Фото: Bi-State Detention Center / AP

В США суд присяжных вынес смертный приговор жительнице штата Техас, которая убила беременную подругу и вырезала из ее утробы нерожденного ребенка. Об этом сообщает TXK Today.

29-летнюю Тейлор Рене Паркер приговорили к смертной казни за убийство, произошедшее 9 октября 2020 года. Тогда женщина насмерть забила молотком свою 21-летнюю подругу Риган Хэнкок. Паркер пошла на это ради похищения нерожденного ребенка убитой.

По данным USA Today, в полицию обратилась мать Хэнкок, которая обнаружила ее тело с разрезом в области живота. Младенца в утробе покойной не было. В тот же день Паркер была задержана. Она управляла автомобилем, держа труп ребенка на коленях. Пуповина была заправлена в брюки женщины, а сама она утверждала, что только что родила.

Во время суда адвокаты Паркер утверждали, что ребенок был мертворожденным, однако медицинская экспертиза показала, что он дышал после извлечения из тела матери.

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Перед преступлением Паркер несколько месяцев симулировала беременность, устроила вечеринку для объявления пола будущего ребенка и заявила, что отправляется в Оклахому для кесарева сечения, так как беременность проходит с осложнениями. По версии следствия, таким образом она пыталась ввести заблуждение своего возлюбленного.

В данный момент Паркер находится в женском отделении тюрьмы округа Буи штата Техас для приговоренных к смерти. Ей предоставлены защитники, которые займутся подачей апелляции.

Ранее сообщалось, что семейная пара из американского штата Миссури убила беременную женщину ради похищения нерожденного ребенка. Жертву похитили под предлогом устройства на работу.

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Никита Савин
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