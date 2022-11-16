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18:02, 16 ноября 2022Мир

Появилось видео жесткого разговора Си Цзиньпина с премьером Канады

Разговор лидера КНР Си Цзиньпина с жесткой критикой премьера Канады Трюдо попал на видео

Председатель КНР Си Цзиньпин раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что содержание их разговора, который должен был остаться конфиденциальным, просочилось в СМИ. Жесткий разговор с критикой премьера попал на видео репортера канадского телеканала CTV News.

«Все, что мы обсуждали, просочилось в газеты. Это неуместно и это не то, как велся наш разговор», — отчитал Трюдо председатель КНР. В свою очередь, Трюдо заявил, что в Канаде верят в открытый и честный диалог. «Мы продолжим конструктивно работать вместе, но будут и вещи, в которых мы не будем согласны», — сказал премьер-министр.

После того как видео появилось в сети, в комментариях разгорелись обсуждения касательно правоты позиции Трюдо, из-за которого содержание беседы двух лидеров попало в СМИ, что и стало темой новой встречи Си и Трюдо в ходе саммита G20 на острове Бали.

Саммит стран «Большой двадцатки» прошел на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября.

Виктория Кондратьева
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