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13:57, 16 ноября 2022Россия

Кремль заявил о возможности Польши сразу сообщить о найденных обломках С‑300

Песков: Польша могла сразу сообщить, что речь идет о найденных обломках С-300

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Польша могла сразу сообщить, что речь идет о найденных обломках С-300, каналы связи есть. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы государства, поляки имели все возможные средства для того, чтобы сразу же сообщить, что речь идет об обломках ракеты C-300. Соответственно, тогда все специалисты поняли бы, что это не могла быть российская ракета, добавил он.

Представитель Кремля уточнил, что каналы связи России, США и НАТО существуют.

Ранее президент США Джо Байден заявил партнерам Соединенных Штатов по G7 и НАТО, что взрывы в Польше стали результатом работы украинской ПВО. Инцидент в Польше вызвал опасения эскалации между Россией и альянсом, сообщает Reuters.

15 ноября радио ZET сообщило о том, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув. В результате два человека погибли.

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Сергей Истомин
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