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12:43, 16 ноября 2022Экономика

Власти решили притормозить захват Китаем российского авторынка

«Ъ»: Минпромторг обсуждает рост утильсбора на авто из-за «засилья китайских грузовиков»

Фото: Shutterstock

Минпромторг России начал обсуждать повышение утильсбора на грузовики. О том, что власти решили притормозить захват Китаем российского авторынка пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Пока размер повышения не определен. Один из собеседников издания отмечает, что индексация будет базовой — на 25 процентов, и только для «узкого сегмента» самосвальной и бортовой техники, где наблюдается «засилье китайских грузовиков». В настоящие время утильсбор, например, на новые автосамосвалы массой от 12 тонн до 20 тонн составляет 55,8 тысячи рублей, но при повышении может вырасти до 69,7 тысячи рублей, на самосвалы свыше 20 тонн — с 126 до 157,5 тысячи рублей.

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Эксперты видят непоследовательность в создании дополнительного давления на китайские марки в условиях, когда компании из КНР поставляют комплектующие российскому автопрому. Однако они признают, что идея повышения утильсбора возникла, потому что надо «спасать отрасль и пополнять казну». Ряд аналитиков говорят, что причина в другом — попытка защиты рынка для КамАЗа.

«Имея меньше проблем с цепочками поставок, более емкий внутренний рынок и слабеющий юань, они могут оперативно откусить долю рынка у российских производителей», — говорит о китайских игроках Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. До этого повышение утильсбора обсуждалось в начале 2021 года, но после протестов со стороны игроков рынка, инициативу «заморозили».

Между тем новые автосалоны китайских брендов открываются в России рекордными темпами, с начала года их количество увеличилось почти на 300.

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Платон Щукин
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