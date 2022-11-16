Раненному тигром Запашному наложили 14 швов

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что ему наложили 14 швов после инцидента с тигром

Раненному тигром дрессировщику Эдгарду Запашному наложили 14 швов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

После инцидента врачи заявили артисту, что ему повезло — не был задет лицевой нервов. В настоящее время Запашный чувствует себя хорошо и уже репетирует в цирке.

15 ноября дрессировщик выложил видео, на котором можно увидеть его окровавленное лицо. «Все равно, как только доеду до больницы, об этом узнает пресса, так что лучше сам расскажу: меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника», — написал Запашный под роликом. Он подчеркнул, что сам виноват в случившемся.

Позднее дрессировщик также опубликовал видео, на котором он гладит тигра и играет с ним. Он написал, что все равно любит Роя, несмотря на полученную травму.