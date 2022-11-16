В частной школе в российском городе девятилетнего мальчика ударило током

Девятилетнего мальчика ударило током в частной школе №33 в Ярославле, СК начал проверку

Девятилетнего мальчика ударило током в частной школе №33 в Ярославле. Об этом сообщает портал 76.ru.

По данным следователей, ребенок схватился за металлическую ручку двери, которая находилась под напряжением. Учащийся в российском городе получил незначительные повреждения, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи организовали проверку по факту случившегося, по результатам которой будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность детей.

В учебном учреждении ситуацию комментировать отказались.

Ранее сообщалось, что в Липецке трехлетняя девочка и ее мать получили удар электротоком. Обеих пострадавших госпитализировали с ожогами кистей рук.