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14:22, 16 ноября 2022Россия

В частной школе в российском городе девятилетнего мальчика ударило током

Девятилетнего мальчика ударило током в частной школе №33 в Ярославле, СК начал проверку

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Девятилетнего мальчика ударило током в частной школе №33 в Ярославле. Об этом сообщает портал 76.ru.

По данным следователей, ребенок схватился за металлическую ручку двери, которая находилась под напряжением. Учащийся в российском городе получил незначительные повреждения, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи организовали проверку по факту случившегося, по результатам которой будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность детей.

В учебном учреждении ситуацию комментировать отказались.

Ранее сообщалось, что в Липецке трехлетняя девочка и ее мать получили удар электротоком. Обеих пострадавших госпитализировали с ожогами кистей рук.

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Анна Щербакова
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