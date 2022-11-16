Названы препятствия на пути Трампа к посту президента США
Бывший американский лидер Дональд Трамп опередил всех, подав заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США, рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий. В беседе с «Лентой.ру» он описал возможные препятствия на пути политика к переизбранию.
По его словам, Трамп фактически уже участвует в праймериз к президентским выборам 2024 года. Отклонить эту заявку невозможно. Теперь штабу политика осталось зарегистрироваться в пятидесяти штатах. «Проблем с этим особых нет», — отметил политолог.
Конкуренция и настрой внутри партии
Оценить шансы Трампа на переизбрание, по мнению Дробницкого, пока сложно, так как реальная кампания начнется уже после января 2023 года. И неясно, кто составит ему конкуренцию.
Явно непроходных кандидатов сейчас может выставиться много, а вот появятся ли кандидаты с действительно хорошими шансами на то, чтобы получить номинацию в 2024 году, это вопрос. У Трампа есть, как минимум, один потенциальный соперник, который выглядит очень хорошо — это губернатор Флориды Рон Десантис. О нем все говорят, на него давно уже обращают внимание, но тут тоже вопрос — пойдет ли он на выборы
Кроме того, многое для Трампа будет зависеть от настроя партийного актива на местах, который играет большую роль в Республиканской партии. «Местный низовой партактив в 2016 году, как известно, Трампа поддержал всецело. В общем, это и определило его победу на праймериз, так что он стал кандидатом от Республиканской партии, а позже президентом», — пояснил Дробницкий.
По его словам, сейчас Трампа пытаются выставить виновным в том, что республиканцы неуверенно выступили на промежуточных выборах. «Такого рода кампания тоже ведется, потому что, в том числе и в республиканском истеблишменте, есть люди, которые хотели бы, чтобы партия была без Трампа», — обратил внимание он.
Обоюдоострое оружие
Также стоит иметь в виду, что против Трампа сейчас попытаются выставить большое количество обвинений, подчеркнул Дробницкий. «Демократы требуют от генпрокурора Меррика Гарланда скорее обвинение ему предъявить. Есть нью-йоркское дело, но там неопределенный круг подозреваемых. Есть попытка выдвинуть против Трампа еще одно федеральное обвинение по поводу того, что он использовал деньги, которые собирал на кампанию республиканцев перед выборами в конгресс, на некую свою, как они это назвали, теневую президентскую кампанию», — перечислил американист.
Неизвестно, как все эти дела повлияют на политический климат. Их основная задача отодвинуть Трампа от политики, однако это обоюдоострое оружие, считает политолог. Предъявление обвинений может вызвать разную реакцию, в том числе и придать Трампу больше популярности.
Обстановка среди демократов
Вопрос об участии нынешнего президента США Джо Байдена в гонке 2024 года остается открытым, так как в его команде нет консенсуса на этот счет, убежден американист. «Проблема в том, что эта команда не очень дружная и согласованной внутренней и внешней политики не проводит», — уточнил он.
Я думаю, что 2023 год будет интересным в этом смысле, потому что надежды на то, что демпартия во главе с таким аватаром Байденом сможет предстать в качестве хорошей, надежной управляющей силы, нет. С другой стороны, убедительно показать, что американцы отказываются от этой администрации в ходе промежуточных выборов, тоже не удалось — демократы сохранили сенат
Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США и официально объявил о своем участии в выборах.