Названы препятствия на пути Трампа к посту президента США

Политолог Дробницкий назвал потенциальным соперником Трампа на выборах губернатора Флориды

Бывший американский лидер Дональд Трамп опередил всех, подав заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США, рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий. В беседе с «Лентой.ру» он описал возможные препятствия на пути политика к переизбранию.

По его словам, Трамп фактически уже участвует в праймериз к президентским выборам 2024 года. Отклонить эту заявку невозможно. Теперь штабу политика осталось зарегистрироваться в пятидесяти штатах. «Проблем с этим особых нет», — отметил политолог.

Конкуренция и настрой внутри партии

Оценить шансы Трампа на переизбрание, по мнению Дробницкого, пока сложно, так как реальная кампания начнется уже после января 2023 года. И неясно, кто составит ему конкуренцию.

Явно непроходных кандидатов сейчас может выставиться много, а вот появятся ли кандидаты с действительно хорошими шансами на то, чтобы получить номинацию в 2024 году, это вопрос. У Трампа есть, как минимум, один потенциальный соперник, который выглядит очень хорошо — это губернатор Флориды Рон Десантис. О нем все говорят, на него давно уже обращают внимание, но тут тоже вопрос — пойдет ли он на выборы Дмитрий Дробницкий политолог

Кроме того, многое для Трампа будет зависеть от настроя партийного актива на местах, который играет большую роль в Республиканской партии. «Местный низовой партактив в 2016 году, как известно, Трампа поддержал всецело. В общем, это и определило его победу на праймериз, так что он стал кандидатом от Республиканской партии, а позже президентом», — пояснил Дробницкий.

По его словам, сейчас Трампа пытаются выставить виновным в том, что республиканцы неуверенно выступили на промежуточных выборах. «Такого рода кампания тоже ведется, потому что, в том числе и в республиканском истеблишменте, есть люди, которые хотели бы, чтобы партия была без Трампа», — обратил внимание он.

Обоюдоострое оружие

Также стоит иметь в виду, что против Трампа сейчас попытаются выставить большое количество обвинений, подчеркнул Дробницкий. «Демократы требуют от генпрокурора Меррика Гарланда скорее обвинение ему предъявить. Есть нью-йоркское дело, но там неопределенный круг подозреваемых. Есть попытка выдвинуть против Трампа еще одно федеральное обвинение по поводу того, что он использовал деньги, которые собирал на кампанию республиканцев перед выборами в конгресс, на некую свою, как они это назвали, теневую президентскую кампанию», — перечислил американист.

Неизвестно, как все эти дела повлияют на политический климат. Их основная задача отодвинуть Трампа от политики, однако это обоюдоострое оружие, считает политолог. Предъявление обвинений может вызвать разную реакцию, в том числе и придать Трампу больше популярности.

Обстановка среди демократов

Вопрос об участии нынешнего президента США Джо Байдена в гонке 2024 года остается открытым, так как в его команде нет консенсуса на этот счет, убежден американист. «Проблема в том, что эта команда не очень дружная и согласованной внутренней и внешней политики не проводит», — уточнил он.

Я думаю, что 2023 год будет интересным в этом смысле, потому что надежды на то, что демпартия во главе с таким аватаром Байденом сможет предстать в качестве хорошей, надежной управляющей силы, нет. С другой стороны, убедительно показать, что американцы отказываются от этой администрации в ходе промежуточных выборов, тоже не удалось — демократы сохранили сенат Дмитрий Дробницкий политолог

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США и официально объявил о своем участии в выборах.