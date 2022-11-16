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04:54, 16 ноября 2022Мир

Трамп подал заявку на выдвижение в президенты США

Reuters: Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры по пост президента США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Gaelen Morse / Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры по пост президента США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно опубликованному на сайте Федеральной избирательной комиссии США, Трамп выдвигается от Республиканской партии. Ожидается, что в ближайшее время он выступит с обращением, в котором официально объявит о своем решении.

О намерении Трампа выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы государства, которые пройдут в стране в 2024 году, несмотря на умеренные результаты Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс, сообщалось ранее.

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Марина Совина
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