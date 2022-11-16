Трамп подал заявку на выдвижение в президенты США

Reuters: Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры по пост президента США

Бывший американский лидер Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры по пост президента США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно опубликованному на сайте Федеральной избирательной комиссии США, Трамп выдвигается от Республиканской партии. Ожидается, что в ближайшее время он выступит с обращением, в котором официально объявит о своем решении.

О намерении Трампа выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы государства, которые пройдут в стране в 2024 году, несмотря на умеренные результаты Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс, сообщалось ранее.